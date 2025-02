Honor rolls listed for Humboldt Middle School

Humboldt Middle School Honor Rolls for the second semester are as follows:

Principal’s All A’s:

Sixth grade: Bethany Croisant, Grace Cunningham, Lincoln Foster-Gwillim, Zoey Hess, Kenady Lucke, Quinn Miller, Taitum Ryan, Brock Schomaker, Case Schomaker, Hunter Umbarger, Brooklyn Watson, Sutton Wehlage, Azahlynn Wilkerson.

Seventh grade: Hadlee Allen, Rollyn Burgett, Kimberlyn Foster, Lois Henderson, Kinsley Isbell, Kyndal Mathes, Deegan Megenity, Azmeriah Miller, Camryn Miller, Sawyer Robinson, Mylan Sterling.

Eighth grade: Daysha Borjas-Farrill, Karis Cook, Breah Jones, Brylee Napier, Riley Olson.

Teacher’s Honor Roll, 3.5-3.99 GPA:

Sixth grade: Kahleeya Blackwell, Ava Booth, Carter Corbet, Ryan Cress, Alayna Ellis, Lucy Galloway, Brinley Gean, Morgan Hencey, Jaylie Herrmann, Hunter Hurt, Elijah Irby, Eldon Johns, Mason Mueller, Zoey Sanchez, Eli Seibert, Amelia Wilkins, Hudson Wrestler.

Seventh grade: Kynli Baughn, Emma Compton, Lacey Cox, Sydney Daniels, Nate Froggatte, Jayden Hegwald, Tinley Howze, Eliot Hurt, Waylon Johnson, Addison Koch, Orval LeClair, Aaliyah Lew, Kaylynn Olson, Tailynn Reddick, Tate Thomas, Peyton Weilert, Marccus Whitcomb.

Eighth grade: Ellie Carlson, Jaylynn Covey, Kara Culbertson, Brynna Ellis, Jadey Ellis, Braxton Fitzmaurice, Rowan Grisier, Makinzy Haigler, Reylynn Jones, Bentley Kolb, Riley Lassman, Xavia Leroy, Mason Miller, Tennyson Nassir, Envy Oberbeck, Madison Rausch, Gabriel Sullivan, Alexander Torres, Rhylee Wilkerson, Idabell Williams, Aspen Wimsett, Owen Works, Tucker Wrestler, Mason Young.