Humboldt Elementary announces honor rolls

HUMBOLDT — Humboldt Elementary School announced its second quarter honor rolls for the 2025-26 school year.
All A’s
Third grade
Khaysen Allen, Mya L. Davis, Lana F. Higginbotham, Ellsie M. Kalousek, Palmer L. Knight, Ryland J. Knoblock, Karson B. Stansbury and Merope O. Williams.
Fourth grade
Rensli M. Allen, Korben J. Barnhart, Corbin J. Bartlett, Levi W. Carter, Radlee Decker, Olivia R. Downey, Sadie G. Eggers, Georgie N. Farmer, Fisher W. Frazell, Kaxtyn L. Goff, Arica Grzybowski, Madison L. Hanson, Davis R. Hurt, Rhett D. Ikehorn, Alisha A. Kinzle, Jentry T. Mueller, Adalyn R. Rausch, Fabiola M. Torres, Cole S. Vanderpool, Viviana S. Vargas-Garcia, Colten D. Wall, Brieanna Watson, Andi J. Weilert, Karly K. Welch, Kinley C. Welch, Lane R. Willard, Knox W. Wimsett and Harlow Wrestler.
Fifth grade
Emmett H. Arnold, Hayden J. Bockover, Lily A. Cunningham, Kiah M. Dietrich, Jersey L. Ellis, Hallie A. Fitzmaurice, Haidyn E. Gant, Lilly A.R. Higginbotham, Beau D. Homewood, Kinleigh A. Lucas, Ryder Lucke, Kamila R. Morris, Kenzington M. Myers, Isabella R. Raby, Leela M. Sigg, Stella M. Walls and Landon M.E. Wille.
A-B Honor Roll
Third grade
Myles T. Brady, Bailey N. Bruce, Atlas J. Carter, Wyler M. Catron, Boston A. Chapman, Sawyer T. Czarnowsky, Luke T. Davis, Nora M. Ellis, Breckyn L. Gean, Avory M. Harris, Suttyn A. Hillmon, Axten J. Hubbard, TaeLynn K. Lord, Pexleigh E. Lowell, Hallie J. Lucas, Lexten H. Mellen, Nolan T. Miller, Myles Y. Morris, Stone M. Neria, Ryleigh A. Plegge, Oaklynn D. Reed, Haddie J. Thomas, Gentry C. Tucker, Wyatt A. Wall, Carolyn K. Whitcomb and Berkley R. Zimmerman.
Fourth grade
Sylvee J. Allen, Nova J. Bishop, Kailynn J. Bockover, Elliana M. Cole, BriElla H.U. Drybread, Austin K. Frederick, Hunter J. Harris, James C. Henderson, Abel Hughes, Jesse King, Elizabeth L. Klassen, Lakeland L. Lemmon, Bentlee D. Patterson, Wren E. Schultz, Colton A. Shields and Bradyn L. Ward.
Fifth grade
Connor D. Haigler, Kaizer J. Jacobs, Kinley F. Joy, Tripp P. Korte, Colin R. Krone, Caleb P. Leeling, Tate A. Neria, Jaylyn F. Page, Ryker J. Roach, Sofia A. Schomaker, Cason M.A. Tait and Ryla J. Turner.