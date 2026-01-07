 | Thu, Jan 08, 2026
Humboldt Elementary announces honor rolls

Humboldt Elementary School has released its second-quarter honor rolls.

Around Town

January 7, 2026 - 2:46 PM

HUMBOLDT — Humboldt Elementary School announced its second quarter honor rolls for the 2025-26 school year.

All A’s

Third grade

Khaysen Allen, Mya L. Davis, Lana F. Higginbotham, Ellsie M. Kalousek, Palmer L. Knight, Ryland J. Knoblock, Karson B. Stansbury and Merope O. Williams.

Fourth grade

Rensli M. Allen, Korben J. Barnhart, Corbin J. Bartlett, Levi W. Carter, Radlee Decker, Olivia R. Downey, Sadie G. Eggers, Georgie N. Farmer, Fisher W. Frazell, Kaxtyn L. Goff, Arica Grzybowski, Madison L. Hanson, Davis R. Hurt, Rhett D. Ikehorn, Alisha A. Kinzle, Jentry T. Mueller, Adalyn R. Rausch, Fabiola M. Torres, Cole S. Vanderpool, Viviana S. Vargas-Garcia, Colten D. Wall, Brieanna Watson, Andi J. Weilert, Karly K. Welch, Kinley C. Welch, Lane R. Willard, Knox W. Wimsett and Harlow Wrestler.

Fifth grade

Emmett H. Arnold, Hayden J. Bockover, Lily A. Cunningham, Kiah M. Dietrich, Jersey L. Ellis, Hallie A. Fitzmaurice, Haidyn E. Gant, Lilly A.R. Higginbotham, Beau D. Homewood, Kinleigh A. Lucas, Ryder Lucke, Kamila R. Morris, Kenzington M. Myers, Isabella R. Raby, Leela M. Sigg, Stella M. Walls and Landon M.E. Wille.

A-B Honor Roll

Third grade

Myles T. Brady, Bailey N. Bruce, Atlas J. Carter, Wyler M. Catron, Boston A. Chapman, Sawyer T. Czarnowsky, Luke T. Davis, Nora M. Ellis, Breckyn L. Gean, Avory M. Harris, Suttyn A. Hillmon, Axten J. Hubbard, TaeLynn K. Lord, Pexleigh E. Lowell, Hallie J. Lucas, Lexten H. Mellen, Nolan T. Miller, Myles Y. Morris, Stone M. Neria, Ryleigh A. Plegge, Oaklynn D. Reed, Haddie J. Thomas, Gentry C. Tucker, Wyatt A. Wall, Carolyn K. Whitcomb and Berkley R. Zimmerman.

Fourth grade

Sylvee J. Allen, Nova J. Bishop, Kailynn J. Bockover, Elliana M. Cole, BriElla H.U. Drybread, Austin K. Frederick, Hunter J. Harris, James C. Henderson, Abel Hughes, Jesse King, Elizabeth L. Klassen, Lakeland L. Lemmon, Bentlee D. Patterson, Wren E. Schultz, Colton A. Shields and Bradyn L. Ward.

Fifth grade

Connor D. Haigler, Kaizer J. Jacobs, Kinley F. Joy, Tripp P. Korte, Colin R. Krone, Caleb P. Leeling, Tate A. Neria, Jaylyn F. Page, Ryker J. Roach, Sofia A. Schomaker, Cason M.A. Tait and Ryla J. Turner.

