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Patsy McGinnis

March 25, 1942 - July 27, 2026

Obituaries

July 29, 2026 - 2:47 PM

Patricia Ann “Patsy” Moore McGinnis, 84, of Moran, died Monday, July 27, 2026, at Moran Manor in Moran.

She was born March 25, 1942, in Iola, to Harold Roy and Beulah Ann (Scoville) Moore.

On Nov. 27, 1960, Patsy married Fred Wayne McGinnis Jr., at Trinity United Methodist Church in Iola.

He survives, as does daughter, Tricia (Clifford III) Brown.

No services are scheduled. The family will hold a private service at a later date.

Condolences may be left at www.feuerbornfuneral.com

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