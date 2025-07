Youth playoffs start Friday

Terry Sparks State Farm swept a three-team doubleheader while other Iola Recreation Department contests came down to the last at-bat during the final week of regular season action.

Pigtail

Terry Sparks State Farm 15, Sigg Motors 5

Hits for Terry Sparks State Farm: Quincy Whitworth 3, Jayde Flory 4, Jolee Westervelt 3, Timberlyn Chapman 4, Scarlett Murry 2, Hope Sweat 3, Quinn Trammell 3, Kodi Barnett 1, Ellie Sigg 3, Clara Belinski 2 and Finley Mueller 3. Hits for Sigg Motors: Ava Hesse 2, Jocelyn Sandidge 2, Cameron Vaughn 3, Emersyn Higginbotham 3, Palmer Knight 3, Mia Middleton 2, Evalin Sigg 1, Stella Sigg 1 and Ecclesia Evans 2. Ellie Lampe drives in a run during a game against Emprise Bank Tuesday at Riverside Park. Photo by Jimmy Potts / Iola Register

Terry Sparks State Farm 12, American Family Insurance 6

Hits for Terry Sparks State Farm: Quincy Whitworth 3, Jayde Flory 2, Jolee Westervelt 1, Timberlyn Chapman 2, Scarlett Murry 2, Hope Sweat 3, Quinn Trammell 3, Ellie Sigg 1, Clara Belinski 1 and Finley Mueller 1. Hits for American Family Insurance: Alajiah Sierra 2, Kloey Slater 2, Harper Robb 2, Ellie Kramer 2, Lakelyn Ivy 2 and Kalyah Perry 2.

Junior Ponytail

Dairy Queen 5, Sigg Motors 4

Hits for Dairy Queen: Charley Kerr 1, Leanna Flory 1, Abby Boeken 3, Kahdrien Boeken 2, Moira Springer 2, Avery Strickler 1 and Abigayle Vest 2. Hits for Sigg Motors: Kinzley Fountain 2, Cora Boren 1, Bayleigh Scheibmeir 2, Shakyia Rhoads 1, Nebula Burrow 1, Gabrielle Crownover 1, Olivia Weber 1 and Chloey Boan 1.

Junior Pixie

Iola Pharmacy 10, Sonic Drive-In 5

Hits for Iola Pharmacy: Elcie Manbeck 3, Marin Coffield 2, Parker Mitchell 2, Everleigh Steele 2, Caelum Stewart 2, Carter Mitchell 2, Kate Murry 2, Danica Roach 1 and Oakley Williams 2. Hits for Sonic Drive-In: Eva Tisdale 1, Mesa Jessup 2, Nellie Sigg 2, Willa Sigg 2, Peyton Lovett 2, Amiyah Weber 1, Maggie Henry 2 and Kinsley Frishman 2.

J&J Contractors 7, Sigg Motors 5

Hits for J&J Contractors: Baylor Jensen 2, Wryn Lampe 2, Miley Middleton 2, Quinn Jensen 2, Rowyn Kinzle 1, Quinlynn Omack 1 and Elyza Mueller 1. Hits for Sigg Motors: Charlee Granere 2, Mackenzie Heffern 2, Marlee Fehr 2, Adley Hesse 2, Tylen McKarnin 2, Ember Pritchard 1, Saddie Heffern 2, Lana Klubek 2 and Gracie Taylor 1.

Bitty Ball

Emprise Bank 8, Landmark Bank 6 Stone Sailor smacks a ball during a team scrimmage.

Hits for Emprise Bank: Clayton Weast 1, Ivan Franklin 3, Jamison Ericson 3, Lincoln McCullough 3, Taetyn Hamlin 2, Hayes Chester 1 and Waylon Burton 2. Hits for Landmark Bank: Max Stinnett 2, Jax Meats 1, River Kinzle 1, Declan Springer 1, Nicholas Adamson 1, Jett Rice 3 and Isaac Mentzer 3. Brecken Mueller tries to throw a runner out at first base.

Sonic Drive-In 8, Community National Bank 7

Hits for Sonic Drive-In: Carter George 3, Winston Chapman 2, Ryler Chapman 2, Ellis Ashmore 2, Wiley Jessup 2, Evan Cromer 3, Wade Vaughn 1, Ramuluas Reusch 2 and Jordan Frishman 1. Hits for Community National Bank: Burke Trammell 2, Andre Smith 1, Dox Beecher 1, Dax Smith 3, Easton Mueller 3, Lincoln McCullough 2 and Gensen Sinclair 3.