Humboldt Elementary first quarter honor rolls

HUMBOLDT — Humboldt Elementary School has announced its first quarter honor rolls for 2025-26.
All A’s
Third Grade
Khaysen Allen, Myles Brady, Atlas Carter, Wyler Catron, Boston Chapman, Mya Davis, Axten Hubbard, Ellsie Kalousek, Palmer Knight, Ryland Knoblock, TaeLynn Lord, Hallie Lucas, Ryleigh Plegge, Oaklynn Reed, Gentry Tucker, Carolyn Whitcomb and Merope Williams.
Fourth Grade
Khyren Allen, Rensli Allen, Corbin Bartlett, Easton Betzen, Nova Bishop, Levi Carter, Radlee Decker, Olivia Downey, Sadie Eggers, Rhett Evenson, Fisher Frazell, Kaxtyn Goff, Arica Grzybowski, Madison Hanson, James Henderson, Davis Hurt, Rhett Ikehorn, Alisha Kinzle, Jentry Mueller, Adalyn Rausch, Fabiola Torres, Cole Vanderpool, Viviana Vargas-Garcia, Colten Wall, Brieanna Watson, Andi Weilert, Karly Welch, Kinley Welch, Lane Willard, Knox Wimsett and Harlow Wrestler
Fifth Grade
Emmett Arnold, Haydne Bockover, Lily Cunningham, Jesey Ellis, Hallie Fitzmaurice, Haidyn Gant, Beau Homewood, Colin Krone, Kinleigh Lucas, Ryder Lucke, Kamila Morris, Isabella Raby, Leela Sigg, Ryla Turner, Stella Walls and Landon Wille.
A-B Honor Roll
Third Grade
Bailey Bruce, Luke Davis, Nora Ellis, Levi Garrett, Breckyn Gean, Avory Harris, Suttyn Hillmon, Pexleigh Lowell, Nolan Miller, Myles Norris, Stone Neria, Theodore Raby, Karson Stansbury, Haddie Thomas, Kylen Umbarger, Wyatt Wall and Berkeley Zimmerman.
Fourth Grade
Sylvee Allen, Korben Barnhart, Kailynn Bockover, Elliana Cole, Thea Collins, Sakura Dougherty, BriElla Drybread, Georgie Farmer, Austin Frederick, Wesson Gray, Hunter Harris, Jesse King, Elizabeth Klassen, Lakelen Lemmon, Bentlee Patterson, Oaklee Rickner, Wren Schultz, Colton Shields and Braxton Taggart-Howard
Fifth Grade
Baron Bruce, Kiah Dietrich, Connor Haigler, Kaizer Jacobs, Kinley Joy, Tripp Korte, Caleb Leeling, Gabriel Myers, Kenzington Myers, Tate Neria, Jaylyn Page, Ryker Roach, Sofia Schomaker and Carson Tait.