Humboldt Middle School honor roll

Humboldt Middle School students recognized for making the honor roll for the first quarter are:

Principal’s Honor Roll:

Eighth Grade: Daysha Borjas-Farrill, Ellie Carlson, Karis Cook, Jadey Ellis, Breah Jones, Tennyson Nassir, Riley Oson, Gabriel Sullivan, Alexander Torres.

Seventh Grade: Hadlee Allen, Rollyn Burgett, Jared Froggatee, Lois Henderson, Eliot Hurt, Kinsley Isbell, Cross Mathes, Kaylynn Olson, Sawyer Robinson, Mylan Sterling, Tate Thomas, Rhys Treiber, Peyton Weilert, Marcus Whitcomb.

Sixth Grade: Ryan Cress, Bethany Croisant, Grace Cunningham, Lincoln Foster-Glillim, Brinley Gean, Zoey Hess, Kenady Lucke, Quinn Miller, Mason Mueller, Taitum Ryan, Case Schomaker, Hunter Umbarger, Brooklyn Watson, Sutton Wehlage, Azahlynn Wilkerson.

Teacher’s Honor Roll

Eighth Grade: Ryan Arnold, Riley Carney-Doepke, Liam Collier, Bella Comstock, Jaylynn Covey, Kara Culbertson, Brynna Ellis, Braxton Fitzmaurice, Rowan Grisier, Makinzy Haigler, Jax Hill, Reylynn Jones, Bentley Kolb, Riley Lassman, Xavia Leroy, Brylee Napier, Envy Oberbeck, Madison Rausch, Rhylee Wilkerson, Idabelle Williams, Aspen Wimsett, Owen Works, Tucker Wrestler, Mason Young.

Seventh Grade: Emma Compton, Lacey Cox, Sydney Daniels, Caylor Defebaugh, Kimberlyn Foster, Jaxon Gunderman, Jayden Hegwald, Tinley Howze, Tanner Hurst, Waylon Johnson, Caleb Kindelsperger, Addison Koch, Orval Leclair, Aaliya Lew, Deegan Meginity, Azmeriah Miller.