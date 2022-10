Those in attendance were:

From Iola: Jim Maloney, Jimmie Maloney and Lisa Maloney, Jimmie Maloney Jr., Leeann Maloney, Brad and Ann Lea, Jacob Lea, Matt Lea, Morgan Lea, Chelsea Lea, Darren Maloney, Scott and Carolyn Kinzle, Candace Maloney, Travis Maloney.

From Fort Scott: Earl and Janice Maloney.