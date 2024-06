Iola rec scores from Tuesday, June 11

Bitty Ball League

Manbeck Law Office 8, Landmark National Bank 3. Hits for Manbeck Law Office: Bentlee Patterson, s; Waylon Burton, 3 s; Grayson Lisher, 3 s; Cohen Sigg, 2 s; Evan Cromer, s; Brently Williams, 2 s; Case Mentzer, 2 s; Seely Walker, 2 s; Aiden Martin, s. Hits for Landmark: Brigham Smith, 3 s; Gannon Weide, 3 s; Jameson Erickson, 2 s; Josh Wilson, s; Lincoln McCullough, s; Briar Hutton, 2 s.

Allen County Regional Hospital 11, Iola Masonic Lodge 7. Hits for ACRH: Tyson Koehn, 4 s; Dax Beecher, 3 s; Cav Nelson, s; Silas Oswald, 2 s; Andre Smith, 3 s; Kaden Splechter, 2 s; Cash Stoy, 2 s; River Douglas, 2 s, d; Grayson Lisher, 2 s. Hits for Iola Masonic Lodge: Jentry Mueller, 3 s; Easton Mueller, 2 s, d; Archie Specht, 3 s; Easton Rutherford, 3 s; Oliver Luken, s; Kanyon Blaufuss, 2 s. Kodi Barnett of A&W Restaurant throws to first base during a Jr. Pixie League game Tuesday. Photo by Richard Luken / Iola Register

Jr. Pixie League

A&W Restaurant 6, American Family Insurance 3. Hits for A&W: Ellie Appling, s; Kodi Barnett, 2 s; Wren Schultz, s; Evalin Sigg, s; Ember Pritchard, 2 s; Riley Appling, 2 s; Finley Mueller, s. Hits for American Family: Elizabeth Chriestenson, 2 s; Carter Mitchell, 2 s; Ellie Lampe, 2 s; Rachel Starke, s; Addison Chandlee, 2 s; Sophie Howington, s.

J&J Contractors 11, Sigg Motors 10: Hits for J&J Contractors: Aubrey Buck, 3 s; Elcie Manbeck, 3 s; Aubrey Brown, s; Palmer Knight, 2 s; Quinn Trammell, 2; Quinn Jensen, 2 s; Juliana Nelson, 3 s; Charlee Granere, 3 s; Maya Conley, s. Hits for Sigg Motors: Quincy Whitworth, 3 s; Harper Robb, 3 s; Jolee Westervelt, s; Ava Hesse, 3 s; Jayde Flory, 2 s; Ellie Sigg, 2 s; Oakley Williams, 3 s; Nova Bishop, s; Marlee Fehr, s.

Pigtail League

Sigg Motors 14, Terry Sparks State Farm 6. Hits for Sigg Motors: Emery Sigg, s, 2 d; Scarlett Murry, 3 s; Shakyia Trester, 3 s; Braylee Bartholomew, 2 s, d; Raina Borjas, 4 s; Olivia Weber, 3 s; Elisa Irby, 3 s; Viviana Vargas-Garcia, 2 s; Lucia Vega, s. Hits for State Farm: Timberlyn Chapman, s; Olivia Appling, 4 s; Riley McGinnis, 4 s; Henlee Hesse, 3 s; Andrey Yoder, s; Cameron Vaughn, s; Clara Belinski, s; Kloui 3 s; Ellie Kramer, 2 s; Khloey Pulley, s.

Jr. Ponytail League

Dairy Queen 13, Nelson Quarries 4. Hits for Dairy Queen: Cayleigh Rutherford, s, d; Kashyn Curry, s, d; Elliot Sigg, d; Breighlynn Rutherford, s, hr; Abigail Boeken, 2 s; Hilary Gean, Tarra Sailor, s; Charley Kerr, 2 s; Gaby Tholen, s; Emma Bradford, s, d; Chloey Sinclair, 2 s. Hits for Nelson Quarries: Maicy Winner, s; Kyleigh Chapman-Burris, s; Kinzley Fountain, t; Ember Friend, 2 s; Wren Clift, s; Aaliyah Rhodes, s; Bryn Wilson, 2 s; Aubree Stewart, s.

Allen County Regional Hospital 6, Nelson Quarries 4: Hits for ACRH: Leanna Flory, s; Gracelynn Yoder, 2 s; Liliana Jerome, s; Kiptyn Barnett, s; Bayleigh Scheibmeir, d; Sophia Doty, s; Nebby Burrow, s. Hits for Nelson Quarries: Chloey Boan, s; Maicy Winner, s; Jazmyn Potter, s; Kinzley Fountain, s, hr; Ember Friend, s; Wren Clift, s; Aaliyah Rhodes, s; Bryn Wilson, s.