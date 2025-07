Tournament titles on the line

Only one day remains in youth baseball and softball action. Dairy Queen took the little league title while Nelson Quarries took the junior ponytail league title following Thursday’s action.

Little League

Dairy Queen 10, Iola Pharmacy 6

Hits for Dairy Queen: Jonas Mueller 2, Graesyn Mathews 3, Ron Ballard 2, Jaxen Mueller 3, Kamden Barnett 1, Enio Young 1, Jace Clarke 1, Colten Hall 1, Angelito Young 1 and John Nicholson 1. Hits for Iola Pharmacy: Cade Curry 1, Nickolas Trester 1, Ty Thomas 1, Damien Pratt 1, Cayton Bennett 1, Jace Emerson 1 and Kaiden Jones 1.

Iola Pharmacy 11, Iola Masonic Lodge 9

Hits for Iola Pharmacy: Cade Curry 3, Ty Thomas 2, Cayton Bennett 1, Kaiden Jones 2 and Easton Higginbotham 1. Hits for Iola Masonic Lodge: Chance Conley 1, Austin Cooper 1, Konnor Morrison 1 and Trey Rhoads 1.

Bitty Ball

Landmark Bank 9, Sonic Drive-In 7

Hits for Landmark Bank: Max Stinnett 3, Camden Lisher 1, Jax Meats 2, River Kinzel 2, Declan Springer 1, Nicholas Adamson 2, Jett Rice 2, Levi Garrett 2 and Isaac Mentzer 2. Hits for Sonic Drive-In: Carter George 1, Winston Chapman 2, Ryler Chapman 2, Ellis Ashmore 2, Wiley Jessup 2 and Evan Cromer 2.

A&W Restaurant 7, Community National Bank 6

Hits for A&W: Kaleb Vega 1, Arlo Franklin 3, Parker McKarnin 4, Tyson Cohen 4, Elias Jackson 1, Adrian Jackson 2 and Cash Stoy 2.

Junior Ponytail

Nelson Quarries 6, Dairy Queen 4

Hits for Nelson Quarries: Braylee Bartolomew 1, Cayleigh Rutherford 3, Kipton Barnett 3, Breighlynn Rutherford 2, Hilary Gean 1 and Finley Nelson 1. Hits for Dairy Queen: Bryn Wilson 1, Charley Kerr 2 and Abby Boeken 1.

Dairy Queen 5, Sigg Motors 4

Hits for Dairy Queen: Avery Strickler 2, Charley Kerr 3, Abby Boeken 1,Kahdrien Boeken 1 and Moira Springer 1. Hits for Sigg Motors: Cora Boren 1, Shakyia Rhoads 1, Emery Sigg 1 and Gabrielle Crownover 1.