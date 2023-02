MANHATTAN — Area students named to Kansas State University’s fall 2022 honor roll for maintaining at least a 3.75 grade point average are:

From Iola — Kasen Fudge, Levi Meiwes and Cole Regehr; Humboldt — Jacob Eyster, Emma Johnson and Madison Riebel; Moran — Allison Heim; Colony — Camryn Strickler; Piqua — Jillian Keller; Yates Center — Aidan Yoho, and Le Roy — Emersyn Hall.