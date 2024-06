Iola rec scores for Monday

Jr. Bitty Ball League

American Family Insurance 11, A&W Restaurant 5. Hits for American Family: Nolan Miller-Hutton, 2; Hudson Ekis, 4; Jakobi Morton, 3; Joyt George, 2; Arlo Franklin, 3; Vincent Ramirez, 1; James Daniels, 3; Weston Ekis, 2. Hits for A&W: Max Stinnett, 3; Trey Kratzberg, 1; Victor Sigg, 2; River Kinzle, 3; Hank Stinnett, 3; Elias Jackson, 1; Isaiah Richards, 2; Liam Richards, 1.

Emprise Bank 14, Manbeck Law Office 9. Hits for Emprise: Burke Trammell, 4; Huck Tidd, 3; Brooks Stinnett, 1; Wiley Jessup, 3; Dawson Bennett, 3; Wade Vaughn, 2; Owen Westhoff, 1; Kingston Franklin, 3; Garrett Burris, 2. Hits for Manbeck Law: Winston Chapman, 2; Royce Mathis, 2; Mason Cook, 1; Dax Hufferd, 2; Ryler Chapman, 2; Byron Franklin, 2; Andrew McNally, 2; Kaleb Vega, 2. Max Stinnett bats for A&W in a Junior Bitty Ball League game Monday. Photo by Richard Luken / Iola Register

Little League

Twin Motors Ford 8, Iola Insurance Associates 5. Hits for Twin Motors: Ronald Ballard, s; Konner Morrison, 2 s; Corbin Coffield, s, d. Hits for Iola Insurance, Austin Cooper, s; Treyvion Trester, s; Austin Campbell, 3 s; Hunter McDaniel, hr.

Community National Bank 12, Iola Insurance Associates 5. Hits for CNB: Kolten Drake, s; Kaiden Jones, s, d; Eli Karr, s; Jaxen Mueller, d; Milo Franklin, s; Kamdon Barnett, s. Hits for Iola Insurance: Treyvion Trester, s; Austin Campbell, s; Hunter McDaniel, s; Elijah Irby, s.