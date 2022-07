Rec scores for July 5

Pigtail League

A&W Restaurant 9, First Baptist Church 8. Hits for A&W: Nebby Burrow, 2 s; Ember Friend, 2 s, 2 d; Kennedy Shaughnessy, 2 s; Aaliyah Rhodes, s, 2 d; Mariah Mathis, 2 s, d; Piper Jordan, 2 d; Payton Holt, s, 2 d; Alexis Silvey, 2 s, d. Hits for First Baptist Church: Jorden Allen, 4 s; Hope Boyt, s; Adelynn Droessler, 4 s; Danikah Hill, 5 s; Tarra Sailor, 4 s; Lynnex Allen, 2 s; Adalynn Hardy, 4 s. Note: This game was suspended from June 9.

Emprise Bank 12, Nelson Quarries 9. Hits for Emprise: Grace Yoder, 4 s; Charley Kerr, 2 s, d; Abby Boeken, 2 s, d, t; Rylee Weast, 3 s; Bayleigh Scheibmeir, s, d, t; Autumn Buchanan, 3 s. Hits for Nelson Quarries: Wren Clift, s; Moira Springer, 3 s; Hadlee Stranghoner, 3 s; Cora Boren, 2 s; Kyleigh Chapman-Burris, 2 s, d; Athena Cook, s; Channing Kett, s, d; Elisa Irby, s.