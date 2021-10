Humboldt Elementary School students qualifying for the honor roll for the first quarter are:

All A Honor Roll:

Third grade: Ryan Cress, Bethany Croisant, Grace Cunningham, Morgan Hencey, Zoey Hess, Zaden Mellen, Quinn Miller, Mason Bueller, Lakein Powell, Taitum Ryan, Brock Schomaker, Eli Seibert, Brooklyn Watson;